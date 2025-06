El Día del Orgullo LGBTTTIQ+ representa libertad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se celebró este sábado, representa libertad y aseguró que desde el Gobierno Federal se promueve el respeto y reconocimiento a la inclusión de todas y todos.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que juntos, los mexicanos avanzamos hacia un país con más derechos.

“El Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ representa libertad. Somos una sociedad diversa; desde el Gobierno de México promovemos respeto, reconocimiento e inclusión para todas y todos. Juntos avanzamos hacia un país con más derechos”, escribió.

El viernes, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México va a avanzar en la construcción de los derechos de la comunidad LGBTQI+, por lo que no se deben permitir retrocesos.

La mandataria federal afirmó que los legisladores no deben permitir retrocesos en las leyes, y que deben ir hacia adelante, hacia la inclusión de la diversidad.

“No puede haber retrocesos de los derechos que ya se ganaron, no pueden regresar cosas; al revés, hay que seguir avanzando”.

Manifestó que la Marcha del Orgullo LGBT, que se llevó a cabo este sábado, no solo se festejó la diversidad, también de la libertad y la inclusión en México.

Consideró que las y los nuevos juzgadores respetarán los derechos y garantías de la comunidad LGBTQI+.

“El día (sábado) no solo es el Día de la Diversidad, sino yo diría de la libertad porque primero no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir. Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión, porque somos una sociedad diversa; entonces, todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer y a los jugadores también”.

Programa otorgará operaciones gratuitas de cataratas

Por otra parte, desde el municipio de Aquila, en Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya se trabaja para que en 2026 el programa Salud Casa por Casa otorgue operaciones gratuitas de cataratas en beneficio de las personas adultas mayores.

“No puede haber mejor gobierno que el que lleva amor al pueblo, no hay mejor gobierno que ese y esa es la bondad y la maravilla de este programa. Yo quiero darles las gracias por lo que están haciendo, vamos a estar muy pendientes de ustedes, vamos a seguir trabajando, vamos a acompañar, en su momento, este programa; yo creo que a partir del próximo año, para que los adultos mayores que tengan cataratas puedan irse a operar de manera directa. Estamos trabajando en ello y algunos otros padecimientos que tienen las y los adultos mayores, que permitan el bienestar.

“Porque no es un asunto de atender a alguien cuando tiene una enfermedad, sino de proveer bienestar”, informó tras encabezar la asamblea del programa Salud Casa por Casa en dicha entidad. Reconoció a los servidores de la nación y a los facilitadores de la salud que forma parte de Salud Casa por Casa, pues recordó que son una extensión del Gobierno de México, ya que llegan a lo más íntimo de un derechohabiente: su hogar.

“El gobierno no puede ser un gobierno solamente de escritorio o un gobierno que se quede solamente en las oficinas. El gobierno es un gobierno territorial, para estar cerca de la gente. Si no hay territorio, no hay cercanía. Y eso lo caracterizan las y los servidores de la nación, que están aquí, que llevan muchos años recorriendo casa por casa todo nuestro país”, resaltó.

En Michoacán son más de 800 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas, que ya recorren las calles y que a la fecha han realizado más de 52 mil visitas en los hogares de personas adultas mayores y con discapacidad.