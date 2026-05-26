El ébola avanza más rápido que nuestras acciones

La República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta a una epidemia de ébola “extremadamente grave y difícil”, alertó el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pidió a los países vecinos que actúen “de inmediato”.

“Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Diez países africanos están en riesgo por ébola, además de la RDC y de Uganda, indicaron los CDC -la agencia sanitaria de la Unión Africana- el sábado.

A la rapidez con la que avanza la epidemia se suma el desafío que supone la inestabilidad en la zona en la que se declaró el brote, la provincia de Ituri, en el noreste del país, explicó el responsable.

Las provincias orientales de la RDC, donde se detectó por primera vez el brote el 15 de mayo, “son muy inseguras, con un incremento de los combates en los últimos meses [y] también hay una importante desconfianza respecto a las autoridades por parte de la población local”.

No hay vacunas aprobadas

A todo ello se añade el hecho de que no existan “vacunas aprobadas o ni tratamientos” para la cepa Bundibugyo, causante del actual brote de ébola, recordó.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales. Puede provocar hemorragias graves y fallo multiorgánico.

Atacan hospital que atiende casos de ébola

En Kinshasa, República Democrática del Congo, varios jóvenes enfurecidos irrumpieron la noche del domingo en el hospital general de Monbgwalu, que atiende a pacientes con ébola en el epicentro del más reciente brote de la enfermedad en el este de la RDC, lo que obligó al personal médico a desalojar de inmediato a los afectados mientras se escuchaban disparos en la zona.

Hasta el momento, se desconoce si alguien resultó herido en el ataque, pero el doctor Richard Lokudu, director médico del hospital, declaró a The Associated Press que los atacantes exigieron que se les entregaran los cuerpos de dos familiares suyos.