El eco de Mahahual: El ruido que sí importa

La reciente decisión de la Semarnat de no aprobar el proyecto turístico en Mahahual no es una casualidad administrativa ni un gesto de benevolencia burocrática.

Es, en esencia, una victoria del ruido. Cuando la ciudadanía se organiza, firma y comparte, genera una frecuencia que resulta imposible de ignorar para el poder.

En este caso, el Gobierno de México sintió una presión que hoy celebra el ecosistema, pero que también deja una lección urgente sobre la propia capacidad de movilización.

El éxito en Mahahual demuestra que la indignación digital (tantas veces criticada por ser «pasajera») tiene la fuerza de frenar excavadoras.

Sin embargo, esta victoria ambiental obliga a mirar hacia las otras grietas del país: esas donde el ruido parece no ser suficiente o donde el silencio ha sido impuesto por el miedo.

Qué pasaría si se volcara esa misma energía colectiva hacia las deudas históricas que desangran a México. Como pensar en las familias de Guerrero, que hoy viven bajo el yugo de amenazas y maltratos por parte del narcotráfico que parece haber sustituido al Estado.

O en las madres buscadoras, quienes con las manos en la tierra suplen la ineficiencia de un sistema judicial que respira impunidad. ¿Por qué es más sencillo salvar un paraíso natural que exigir justicia por una vida humana? La respuesta es dolorosa, pero la herramienta es la misma: la presión constante.

Mahahual es el recordatorio de que el pueblo conserva el músculo de la transformación. Por ello, no se debe subestimar el impacto de la presencia ni la potencia del reclamo.

La apatía es el único escenario donde la injusticia gana por default. Hay que seguir incomodando. Seguir señalando lo que está mal. Que nadie diga lo contrario: apoyar y alzar la voz sí importa, y ayuda siempre.