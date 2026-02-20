El expríncipe Andrés es liberado tras su arresto

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, fue fotografiado el jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra), casi 10 horas después de haber sido arrestado por la policía británica.

Andrew Mountbatten-Windsor fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto, Jeffrey Epstein, publicaron medios británicos.

Policía del Valle del Támesis reportó que el hermano del rey Carlos III ha sido puesto en libertad bajo investigación, tras su detención por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

Eso significa que aunque el hermano del rey Carlos III abandonó la comisaría, las pesquisas continúan.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que “nadie está por encima de la ley”.