El FBI advierte que podrían atacar California

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió recientemente a los departamentos de policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la Costa Oeste, informa este miércoles ABC News, que dijo haber revisado una alerta emitida.

“Recientemente, obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra Irán”, según la alerta distribuida a finales de febrero. “No tenemos información adicional sobre el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque”.

Al ser cuestionada sobre el tema, una portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles no quiso hacer comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de ABC News.

Sin embargo, fuentes policiales con experiencia en antiterrorismo aclararon al periódico Los Ángeles Times que la alerta, aunque basada en datos de la Guardia Costera, carece de información.