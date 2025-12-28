El ganador del aumento de aranceles es México: WSJ

El ganador del aumento de los aranceles de Estados Unidos es México, reporta el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Añade que las exportaciones del país a EE. UU. han aumentado desde que el presidente Donald Trump impuso nuevos aranceles a los países este año.

En el reporte, explica que “debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos”.

Detalla que “incluso con los elevados aranceles sobre los automóviles, el acero y el aluminio con destino a Estados Unidos, las exportaciones manufactureras mexicanas a este país aumentaron casi un 9 % de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024, según datos del gobierno mexicano.

“Las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos cayeron cerca de un 6 % durante el período, pero las exportaciones de otros productos manufacturados aumentaron un 17 %”.

T-MEC, clave para México

Sobre el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el medio menciona que “hoy en día, casi el 85 % de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo” ese pacto comercial.

No obstante, México aún tiene “los aranceles más altos en una generación: 25 % sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50 % sobre aluminio y acero y 25 % sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC”.

Aumentan envíos

Además, siempre según el reporte del WSJ, “los envíos mexicanos de equipos de procesamiento de datos aumentaron más del doble este año, impulsados por la expansión de centros de datos e inteligencia artificial en Estados Unidos”.