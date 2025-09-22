El gobierno está fuerte, no abandona al pueblo: Claudia

A días de cumplir su primer año como presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que su gobierno está fuerte.

En su visita a Mérida, Yucatán, la jefa del Ejecutivo aseguró que si su gobierno está fuerte y si tiene apoyo popular es porque no ha abandonado al pueblo de México.

Garantizó que su administración seguirá la consigna de la llamada Cuarta Transformación de no mentir, no robar y nunca traicionar a las y los mexicanos.

“Sepan que el gobierno está fuerte porque el pueblo de México es fuerte. Si estamos fuertes, si tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México y tengan por seguro que ese es nuestro mandato, nuestra visión; no se nos olvida de dónde venimos, nosotros no mentimos, no robamos, y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán, ni al pueblo de México”.

En las instalaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil, a la que acudieron cientos de personas, y acompañada del gobernador Joaquín Jesús Díaz Mena (Morena), la presidenta afirmó que la salida de 13.5 millones de personas de la pobreza en los últimos seis años es muestra de que la política de “por el bien de todos, primero los pobres” funciona y da resultados.

“Nosotros ayudamos al que menos tiene, a la base de la pirámide, y cuando eso ocurre, México florece. Si se apoya al que menos tiene, va a haber mercado, va a haber dinero, va a haber desarrollo, incluso para los de mero arriba. Se cambió la visión, cambió el modelo (…) Además se demostró que funciona, que da resultados. Justicia y resultados”.

México, país más democrático del mundo

Los gobiernos de Morena “no somos autoritarios como dicen nuestros adversarios”, México es el país más democrático del mundo porque el pueblo elige por voto directo a los tres poderes: el Legislativo, Ejecutivo y ahora el Judicial, aseguró la presidenta al presentar en Yucatán avances del primer informe de gobierno.

La mandataria dijo que la Cuarta Transformación es una convicción y que en tan solo siete años se ha logrado aumentar en un 125 % el salario mínimo y reducir la brecha de pobreza sin que haya devaluación o se afecte la economía nacional.

Ante ello, apuntó que México ya es un país menos desigual.

En 2026, Yucatán se suma al IMSS Bienestar

Claudia Sheinbaum anunció que, en 2026, Yucatán se sumará al sistema de salud del IMSS Bienestar.

“Este diciembre terminamos ya la construcción del Hospital General OHoran, en Mérida como parte del IMSS Bienestar; el próximo año Yucatán se suma al IMSS Bienestar. La reconstrucción del Hospital General de Zona en Ticul, del IMSS. La remodelación del Hospital General Regional No. 12, que concluye en diciembre de este año. La construcción de la Unidad Médica Familiar ‘Francisco Montejo’ aquí, en Mérida, del IMSS”, añadió desde el Recinto Ferial Xmatkuil en Mérida.

Además, en cumplimiento a un compromiso de campaña, anunció la construcción, en todo Yucatán de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) —proyecto que creó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México— en los que se impartirán oficios, deportes, actividades culturales y cursos de alfabetización, así como opciones educativas para concluir la preparatoria y la universidad.