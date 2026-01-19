El Gobierno tiene la obligación de hacer justicia a los pueblos

En San Miguel de Allende, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la documentación agraria que reconoce la creación del ejido Nuevo Cruz del Palmar, que representa una solución pacífica a un conflicto de 80 años y que forma parte del Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y Semidesierto de Querétaro.

“Por eso se hacen los Planes de Justicia, porque no es suficiente con que quede en la letra de la Constitución, sino que el gobierno tiene la obligación de hacer justicia para los pueblos. ¿Cómo se hace esa justicia? Pues trabajando con los pueblos, reconociéndolos y conjuntamente decidir qué es lo que se necesita.

“Lo primero es el reconocimiento de su tierra, de su tierra originaria y por eso nos da muchísimo gusto que hoy estemos entregando este reconocimiento de un nuevo ejido, el ejido Nuevo Cruz del Palmar, que es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de todos de que se requiere entregar tierra al ejido, el reconocimiento de las tierras”, destacó.

Detalló que el Plan de Justicia incluye también la recuperación de la Capilla del Puerto de Calderón, la construcción de cinco comedores escolares, el Encuentro de Parteras en el nuevo Centro de Excelencia de Partería y Bienestar; 712 derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y entrega de mil 123 apoyos de vivienda.

Mayor presupuesto

Recordó que fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno como se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Constitución, con la reforma que se aprobó en 2024 y que se ampliará para que todas las comunidades indígenas reciban presupuesto directo a través del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que en esa región ha otorgado 92.4 millones de pesos (mdp).

Reconoció al expresidente López Obrador por iniciar los Planes de Justicia con una disculpa al pueblo yaqui, y destacó su legado a través de su último libro “Grandeza”, del cual leyó un fragmento que destaca la importancia de los pueblos originarios como esencia del pueblo de México.

Reconocer a pueblos indígenas, parte de la 4T

Sheinbaum Pardo aseguró que el reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es “una característica del momento histórico que estamos viviendo” por la Cuarta Transformación. La mandataria insistió en que se debe pedir perdón.

Al destacar el humanismo mexicano y acusar racismo y discriminación, la titular del Ejecutivo recordó que el expresidente López Obrador pidió perdón por “las atrocidades” contra los pueblos originarios.

“No porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasado que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios; hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón”.

En la Constitución, dijo, por primera vez en la historia están reconocidos todos los derechos de los pueblos indígenas.

“Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, expresó.

“Estamos viviendo una nueva etapa histórica en nuestro país, y ese es el reconocimiento de los planes de justicia”, agregó. Recordó que se creó el Fondo para la Atención Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que ahora tendrá más recursos.