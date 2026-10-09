El Hijo de Fishman continúa detenido

El luchador conocido como “El Hijo de Fishman” permanece detenido en el área de retención de la Procuraduría General de Justicia, tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, el deceso ocurrió durante una función de lucha libre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, hasta la tarde de ayer jueves aún no había vencido el plazo constitucional de 48 horas para que el Ministerio Público resuelva su situación jurídica.

La Procuraduría destacó que el detenido, identificado con las iniciales J. A. N. L., no ha comparecido en una audiencia inicial ante un juez de control. Tampoco se han señalado el día y la hora para esta diligencia.

La institución señaló que, en casos de homicidio culposo, existen alternativas siempre que haya un acuerdo con las víctimas, que en este caso serían indirectas. Además, especificó que la Policía de Mineral de la Reforma lo puso a disposición por ese delito, sin embargo, aseveró que la corporación únicamente lo presentó ante el Ministerio Público.