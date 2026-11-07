El INE sí se tiene que sanear, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe sanearse y transparentar sus contrataciones, luego de las declaraciones del exconsejero presidente, Lorenzo Córdova, sobre la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del organismo electoral de Sonora y la existencia de empresas que concentraban contratos para proveer servicios y materiales electorales.

La mandataria federal sostuvo que los actuales consejeros del INE tienen la responsabilidad de revisar el funcionamiento del organismo, garantizar que las contrataciones sean transparentes y establecer lineamientos para que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) también rindan cuentas y reduzcan los recursos destinados a la organización de los comicios.

Sin embargo, descartó que en este momento puedan realizarse modificaciones legales o constitucionales al sistema electoral, debido a que la Constitución establece que, una vez iniciado el proceso electoral, no pueden hacerse cambios relacionados con las elecciones de 2027.

“Los actuales consejeros del INE, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes, generar lineamientos que los asuman todos los organismos electorales estatales, que bajen los montos que se utilizan para las elecciones”.

Se lanza contra Córdova

En su conferencia, Sheinbaum se refirió a las declaraciones de Lorenzo Córdova Vianello, quien reconoció que durante su gestión se designó a Guadalupe Taddei como consejera presidenta del organismo electoral de Sonora y que tenía conocimiento de la existencia de empresas que concentraban contratos con los institutos electorales estatales.

La presidenta cuestionó que el exconsejero tuviera conocimiento de ese esquema de contratación y no hubiera intervenido para evitar la concentración de proveedores.

Afirmó que las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían obtenido contratos por más de dos mil millones de pesos y cuestionó que, pese a conocer su existencia, no se hubiera actuado para revisar las condiciones en que se otorgaban esos recursos.

Somos está integrado por los que gritaban “el INE no se toca”

Además, señaló que el partido político Somos está integrado por personajes que anteriormente defendieron la consigna “El INE no se toca”, entre ellos exconsejeros electorales y figuras políticas que, dijo, formaron parte del grupo que concentró decisiones dentro del Instituto.

Mencionó a Córdova Vianello, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina y Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros personajes, a quienes vinculó con el grupo político que se opuso a las reformas electorales impulsadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así también, aseguró que sostiene sus señalamientos contra el partido Somos y que no tiene inconveniente ante la posibilidad de que presente una demanda por daño moral y difamación en su contra y contra la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Raquel Buenrostro.

Cuestionada sobre el anuncio de la denuncia, la mandataria federal afirmó que sus declaraciones están respaldadas por pruebas y sostuvo que tanto ella como la funcionaria únicamente expusieron hechos.

Reacciona a deslinde del PAN de dichos de Fox

Y después de que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, deslindó al partido de los dichos del expresidente Vicente Fox sobre las elecciones de 2006.

Sheinbaum Pardo calificó este deslinde como “muy interesante” y mencionó que Acción Nacional invitó a Fox.

“Cuando nosotros denunciamos el fraude del 2006 nos tiraban de a locos”, expresó al también señalar a figuras como Ernesto Zedillo y reiterar “un entreguismo” a Estados Unidos durante la transición de 2006.

Riqueza cultural es un orgullo para los mexicanos

En otro tema, la presidenta de México, destacó que la “Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego”, que se realizará el sábado 7 de noviembre, a las 17:30h, en el zócalo de la Ciudad de México, y “Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario”, que se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos del 12 al 15 de noviembre, tienen el objetivo de reconocer, dignificar y promover la grandeza cultural de México.

Además, señaló que la Fiesta de Culturas Comunitarias reconoce el legado de los pueblos originarios a través de las niñas y niños; a su vez, Original permite que las artesanas y los artesanos vivan dignamente de su trabajo.