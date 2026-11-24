La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida en el operativo en Guasave, Sinaloa, en el que se detuvo a 16 personas, entre ellas, a Fausto "N", alias el "Chapo Isidro", y se aseguraron 28 armas, lo cual, destacó, es resultado de una estrategia de seguridad que está funcionando para pacificar el estado.

"Es una estrategia, no es un operativo aislado, es una estrategia que definimos desde que entramos al gobierno y que está dando resultados. Y el resultado más evidente es la disminución de los homicidios dolosos en todo el país, en Sinaloa a partir de la detención de uno de los delincuentes de este episodio que ocurrió de ruptura de un grupo delincuencial, generó una ola de violencia que ha tenido sus picos en estos dos años, poco más de dos años y la decisión que tomamos primero es proteger a la población por encima de todo (...)

"El objetivo es fortalecer las instituciones de seguridad del Estado de Sinaloa y al mismo tiempo mantener la presencia federal para la protección de la población y la detención de objetivos que generan violencia. Recuerden que el interés primordial del Gobierno de México es disminuir la violencia, garantizar la paz y la seguridad para las y los mexicanos", puntualizó en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".

Fuerzas Armadas mexicanas tienen enormes capacidades

La jefa del Ejecutivo federal puntualizó que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen enormes capacidades; por ello, planearon y realizaron la operación, en tanto que con el gobierno de Estados Unidos (EUA) la coordinación se basa en materia de inteligencia de acuerdo con los cuatro principios establecidos para la colaboración entre México y EUA: respeto a la soberanía y la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

Cooperación no significa subordinación

En el marco de la conmemoración del 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la mandataria reafirmó que México es propietario de su propio camino y su relación con el mundo se basa en la admiración, la construcción de acuerdos y la promoción del comercio y el desarrollo compartido, en donde la cooperación no significa subordinación ni la renuncia a la soberanía.

"Hoy, dos siglos después, México vuelve a decir: somos los propietarios de nuestro propio camino. Vivimos en un mundo de grandes transformaciones, de tensiones económicas, de disputas geopolíticas y de cambios tecnológicos.

"Nuestra relación con el mundo es de respeto, cooperación y entendimiento. Queremos trabajar con todas las naciones, construir acuerdos, promover el comercio y el desarrollo compartido, pero tenemos algo muy claro: la cooperación no significa subordinación; la relación entre las naciones no significa renunciar nunca a nuestra soberanía", expresó desde la explanada principal de la Secretaría de Marina.

Niega que Trump hablara de cárteles en China

Además, aseguró que durante la reunión que sostuvo con su homólogo de EUA, Donald Trump, en Shenzhen, China, no se abordó el tema de los cárteles de la droga ni los señalamientos del mandatario estadounidense sobre que México está gobernado por organizaciones criminales.

Luego de que Trump realizara declaraciones públicas en las que reiteró que la nación es gobernado por los cárteles, la mandataria federal aclaró que ese asunto no formó parte de la conversación que ambos sostuvieron en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Y tras su visita a un hospital inteligente en China, en el marco de su participación de dicho foro, comentó que se evalúa definir qué instalación de salud en México podría convertirse en este modelo asiático.

Sheinbaum Pardo indicó que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación avanzan en el desarrollo de equipos de diálisis y hemodiálisis.