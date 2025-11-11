El invierno se adelanta: temperatura baja y lluvia

Debido a la entrada del frente frío 13 al país, diversos estados han registrado descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento fuertes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas afectaciones se extienden sobre el norte y noreste de México, interactuando con una masa de aire polar que provoca un marcado descenso térmico, así como posibles heladas en zonas serranas.

Autoridades de Protección Civil recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones.

Tres días de frío en Tamaulipas

El coordinador estatal de PC, Luis Gerardo González, informó que serán tres días de bajas temperaturas en Tamaulipas, debido a la llegada del frente frío 13.

Temperaturas bajo cero

Chihuahua tuvo en algunos municipios de la entidad temperaturas bajo cero. De acuerdo con el monitoreo que realiza la página Chihuahua Tiempo Severo, la mañana del lunes registraron temperaturas de hasta -4 grados centígrados.

Protección Civil de Yucatán informó que en Mérida los vientos han alcanzado los 55 kph, lo que mantiene sin energía eléctrica al segundo cuadro y varias áreas del oriente y sur de la ciudad.

En la zona costera los vientos han alcanzado los 70 kph lo que obligó al cierre de puertos en todo el litoral yucateco hasta nuevo aviso.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los vientos se mantendrán en el transcurso de la tarde.