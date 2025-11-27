El Licenciado enfrenta audiencia en el Altiplano

La audiencia de vinculación a proceso de Jorge Armando “N” alias “El Licenciado” y los siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, inició ayer miércoles en la mencionada localidad, en la que estuvieron vía zoom las víctimas indirectas y la comparecencia de “El Licenciado” desde el penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex).

Se dice inocente

En su declaración, Gómez Sánchez se dijo inocente y que fue sometido a tortura.

Se dijo licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, quien trabajó como contratista de obra pública para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que, incluso trabajó en Xochimilco, Ciudad de México, tras los terremotos de 2017 en el restablecimiento de energía.

También dijo haber trabajado para “varios diputados” durante la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, y señaló que su trayectoria puede ser comprobada.

Tras su comparecencia se leían los testimonios de los 14 elementos de la Guardia Nacional (GN) que trabajaban como escoltas de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1º de noviembre en el centro de Uruapan.

Estaba pendiente la declaración y pruebas de descargo de los siete escoltas de Manzo, que pertenecían a la policía municipal y a quienes se señala como responsables de la muerte del autor material del crimen.