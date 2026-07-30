El limón de Veracruz llegará a EE.UU. y Rusia

Productoras y productores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto de Papantla de Olarte, Veracruz, exportaron un volumen de 40.4 toneladas de limón, de las cuales, 19 tienen destino a McAllen, Estados Unidos y 21.4 a Moscú, Rusia, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“En el territorio Papantla, laboran alrededor de 10 mil sembradoras y sembradores, organizados en diez rutas de trabajo dentro de los más de 42 municipios, y pasaron de comercializar de manera local a establecer vínculos directos con compradores internacionales”, destacó la dependencia.

El producto con destino a Estados Unidos viajará por carretera hasta McAllen, Texas, durante 11 horas, mientras que el embarque partió del municipio Martínez de la Torre, Veracruz, rumbo al puerto de Altamira y continuará por vía marítima en un trayecto estimado de entre 22 y 23 días a Moscú, Rusia.

Indicó que dichos embarques se encuentran integrados por fruta proveniente de huertas establecidas entre 2021 y 2022, cuyos árboles cuentan con una edad de entre tres y cinco años con una producción del cítrico de alta calidad que cumple con los estándares internacionales de exportación.

Las y los productores afirmaron que el limón persa veracruzano destaca entre los compradores internacionales por su extraordinaria vida de anaquel —indispensable para soportar el transporte marítimo de larga distancia—, su intenso color verde, tamaño uniforme y la rugosidad de cáscara que exigen los mercados internacionales.