El cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS), Ismael “El Mayo” Zambada García, está dispuesto a declararse culpable y llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos con el fin de librar la pena de muerte, según Frank Pérez, abogado del narcotraficante.

En septiembre del 2024, “El Mayo” se declaró inocente de 17 delitos graves ante un tribunal federal de Nueva York, entre los que destacan tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas.

“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar su responsabilidad por una acusación que no incluye la pena de muerte”, declaró Frank Pérez.

Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó los cargos, declinó hacer comentarios.

Perez enfatizó que su cliente no ha dado ninguna información a fiscales o agentes estadounidenses sobre otros narcotraficantes o políticos mexicanos corruptos desde su detención en julio. Según el defensor, Zambada García no pretende convertirse en cooperador o informante, sino que está dispuesto a llegar a un acuerdo en el que admitiría su culpabilidad a cambio de que no se le aplique la pena de muerte.