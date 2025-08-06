“El Mayo” libra pena de muerte

Fiscales de Estados Unidos acordaron no buscar la pena de muerte en el caso contra Ismael “El Mayo” Zambada, revelan documentos judiciales.

En un documento fechado ayer martes y dirigido al juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, quien lleva el caso de Zambada, el fiscal Joseph Nocella Jr., junto con otros fiscales, como Francisco J. Navarro, Robert M. Pollack, Lauren A. Bowman, entre otros, informan a la Corte y a la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa que “la fiscalía general ha autorizado y determinado no buscar la pena de muerte con el acusado Ismael Zambada García”.

Negociaciones

La decisión es un indicio de que las negociaciones entre Zambada y el gobierno de Estados Unidos para que el capo mexicano se declare culpable están en una etapa avanzada.

“El Mayo” afirma haber sido secuestrado por Joaquín para ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Frank Pérez, abogado del capo sinaloense, dijo que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos que se le imputan, siempre y cuando la Justicia estadounidense acordara no condenarlo a muerte.

El pasado 12 de julio, Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín y extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades norteamericanas cuyos términos no fueron divulgados.

El conocido como “el Ratón” renunció a un juicio al declararse culpable de cuatro cargos por crimen organizado y tráfico de drogas en el piso número 12 de una corte de Chicago. Joaquín está detenido en ese mismo estado y se encuentra negociando su declaración de culpabilidad con las autoridades estadounidenses.