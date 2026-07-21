“El Mayo” Zambada es condenado a cadena perpetua

Ismael Zambada García, un fundador del Cártel de Sinaloa que eludió a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante décadas antes de su captura clandestina, fue condenado a cadena perpetua el lunes.

Zambada García, mejor conocido como “El Mayo”, convirtió al Cártel de Sinaloa en una de las redes criminales más sofisticadas y violentas del hemisferio occidental. Al trabajar con Joaquín Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, Zambada García usó un ejército de sicarios y una extensa corrupción política para proteger y expandir su negocio, traficando cocaína, heroína y otras drogas ilegales a Estados Unidos.

Visiblemente desmejorado, cansado, Ismael “El Mayo” Zambada compareció ante la Corte de Distrito Este de Nueva York para escuchar lo que ya sabía: que pasará el resto de sus días en prisión. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió pedir perdón por sus crímenes y lanzó un llamado particular a los jóvenes: “No sigan el camino de la violencia”.

Lanza disculpa

Sin embargo, antes de que el juez Brian Cogan dictara sentencia, “El Mayo” leyó en español una declaración que había preparado, en la que se disculpó con todas las personas y familias que fueron víctimas de sus actos.

“Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice”, dijo “El Mayo”, detenido en un aeropuerto cerca de Nuevo México el 25 de julio de 2024.

“Acepto el castigo que voy a recibir”, añadió el narcotraficante, quien aseguró que no busca compasión. “Lamento mucho el daño causado”.

“No es excusa para mis actos haber crecido en un entorno de violencia”, dijo quien fuera cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien ya cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Pide acabar con violencia en México

“El Mayo” dijo en su declaración que “la violencia debe acabar en México y en todas partes. Se pierden demasiadas vidas. Se destrozan familias. Se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, y advirtió que “nadie ganará esta guerra”.

El capo mexicano tuvo palabras especiales para los jóvenes: “A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia”.

“No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir la responsabilidad”, dijo Zambada. El tribunal lo condenó a cadena perpetua y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, algo que el mexicano ya había aceptado.

Queda pendiente la definición de la prisión donde cumplirá su sentencia, aunque el juez Brian Cogan dijo que recomendará que se considere la condición médica de “El Mayo” y que con su declaración de culpabilidad le ahorró al gobierno de Estados Unidos el dinero y trabajo que requeriría un juicio.