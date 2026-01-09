El Memo tramita amparo contra orden de aprehensión

Guillermo Fragoso Báez, “El Memo” o “El Jefe”, dirigente del Sindicato Nacional 25 de Marzo y de la Unión de Sindicatos y Organización Nacionales, tramitó un amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Prófugo de la justicia, Fragoso Báez solicitó en diciembre pasado la protección de la justicia a Giovanna Garrido Márquez, jueza séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le concedió la suspensión provisional contra la orden de arresto.

Sin embargo, inconforme con los efectos de la medida cautelar otorgada, el líder sindical interpuso un recurso de queja que fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal para su análisis y resolución.

En la carpeta de investigación FED/FEMDO/ UEIDMS-MEX/0000421/2024, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a “El Memo” o “El Jefe” de vínculos con grupos criminales como La Familia Michoacana, La Chokiza, Sindicato 22 de Octubre y Sindicato 25 de Marzo.