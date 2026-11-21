El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, declaró que si la Cámara de Diputados espera la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la denuncia interpuesta por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la convocatoria para elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobaría en enero de 2027.

Además, se haría en un periodo extraordinario, cuando el planteamiento inicial era avalarla antes de que acabara el actual periodo de sesiones, el próximo 15 de diciembre.

“En el caso de que el tribunal les diera la razón a los que se inconformaron con este proceso, hasta enero, a un proceso que se tenga que llevar a cabo en un período de sesiones extraordinario, cuando pudimos haberlo sacado todavía en diciembre si se hubiera agotado la política”, comentó.

Lo definirá la mayoría

Pero dijo que su grupo parlamentario, por tener la mayoría de los votos en la Cámara Baja, decidirá la próxima semana si esperan a que el TEPJF emita una resolución, o aprueban la convocatoria del INE antes.

“Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos, en la plenaria de los miércoles de la sesión próxima”, adelantó.

El pasado 18 de noviembre, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con el fin de que se publique la convocatoria para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, después de la renuncia de Guadalupe Taddei.

El órgano legislativo tendrá que enviarla, junto con un informe del proceso, a la Sala Superior del TEPJF, entre el lunes y martes de la próxima semana, según explicaron.

DEMANDA

El pasado 18 de noviembre, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía ante la Jucopo.