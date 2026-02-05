El Mini Lic es condenado por fentanilo en EUA

Un juez federal estadounidense sentenció el jueves a Dámaso López Serrano, alias el “Mini Lic”, a cinco años de prisión por intento de distribución de fentanilo mientras se encontraba bajo supervisión federal por una condena previa relacionada con tráfico de drogas, informa el diario The Washington Post.

La sentencia fue emitida por el juez Anthony Trenga, de la corte de distrito de Alexandria, en Virginia.

López Serrano, de 37 años, es hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”.

En mayo pasado, el “Mini Lic” se había declarado culpable de intento de posesión de fentanilo, con intención de distribución, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) le tendiera una trampa.

Dámaso López se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y se declaró culpable de tráfico de drogas, como cocaína y heroína. Fue sentenciado a seis años de prisión, antes de que se convirtiera en testigo cooperante de la Agencia Antidrogas (DEA).

Libertad condicional

En 2022 se le concedió libertad condicional y se mudó del sur de California a Virginia en 2024. Sin embargo, allí comenzó a negociar la importación de fentanilo desde México al sur de California, pero que en realidad era informante del FBI.

López Serrano le aseguró al informante que tenía gente en el sur de California que podía distribuir fentanilo, según los registros judiciales. López Serrano señaló que podría financiar las transacciones mediante la venta de propiedades familiares en México.

A finales de 2024, fue capturado, en lo que López Serrano pensaba era una operación para comprar fentanilo para distribuirlo.