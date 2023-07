El movimiento está más fuerte que nunca: AMLO

Al punto de las seis de la tarde, el mandatario comenzó su festejo en el que enlistó los logros de su administración. Twitter

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esté quien esté en la presidencia “la pensión para adultos mayores, no se va”.

Al celebrar el quinto aniversario de su triunfo electoral, en el Zócalo de la Ciudad de México frente a simpatizantes y aspirantes a la presidencia, el presidente dirigió un mensaje en el que aseguró que “se elevó la pensión de los adultos mayores a rango constitucional y esté quien esté en la presidencia se queda a los adultos mayores”, además de anunciar que habrá un aumento de 25 % en este programa social a partir de enero de 2024.

En su largo discurso ante su gabinete legal y ampliado, legisladores, gobernadores de Morena y sus aliados, el jefe del Ejecutivo remarcó que “es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos desde la principal plaza de la República que nuestro movimiento está más fuerte que nunca”.

Al punto de las seis de la tarde, el mandatario comenzó su festejo en el que enlistó los logros de su administración y comparó su avance con los “gobiernos neoliberales”.

En su discurso destacó la fortaleza del peso, el precio de la gasolina además del aumento al salario mínimo que recordó que al iniciar su administración estaba en 88 pesos y ahora en 207.

“Pese a la crisis por la pandemia, prácticamente no ha crecido en relación con el PIB, está en 45.4, no se ha endeudado al país”, afirmó. Además, mencionó: “Ya se vendió el ostentoso avión presidencial”.

En materia de seguridad se refirió a la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que anunció que los ocho mil elementos ya fueron designados a tareas públicas. “Al presidente lo cuida el pueblo”, subrayó.

No existe hoy en México un narcoestado

Además el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gobierno “no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura y no se tolera la violación de los derechos humanos”, tras hablar del trabajo de su administración en materia de seguridad.

El mandatario aseguró que “tampoco existe hoy en México un narcoestado”. De manera enérgica condenó la actuación de los “gobiernos neoliberales y neoporfiristas”.

En el discurso de más de dos horas, López Obrador destacó que en el país “hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la radicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos, me canso ganso”.

El discurso de Delfina

La segunda en tomar la palabra en el evento conmemorativo de los cinco años del triunfo electoral de presidente, fue la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, quien compartió: “qué gran honor y qué gran privilegio estar en este Zócalo democrático”.

“Aquí en el Zócalo hay mexicanos y mexicanas que acompañaron al presidente desde el desafuero, en la resistencia del gobierno legítimo, la lucha de Pemex y en la celebración del quinto aniversario de gobierno del presidente”, añadió.

Más adelante, la recientemente nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue una de las asistentes invitadas especiales al festejo por los cinco años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el templete, Alcalde enunció un discurso dirigido a todo el pueblo mexicano, pero principalmente a los jóvenes, a quienes se refirió como los principales encargados de la transformación de la historia.

En su participación mencionó que como la canción de Grupo Frontera: “La Transformación no se va, no se va y no se va”.

La secretaria también hizo hincapié en su discurso al gran avance en materia de representación que han tenido las minorías, como las personas provenientes de pueblos indígenas y también recalcó el papel que las mujeres han tenido durante la actual administración.