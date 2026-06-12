El Mundial que no se ve en la cancha

Durante un partido, todos miran el balón. Es casi inevitable; ahí está la emoción, el grito del técnico que todos llevan dentro, la esperanza. Pero el juego existe porque alguien trazó líneas en la cancha, porque hay reglas que sostienen el orden y un árbitro —aunque a veces lo odien— que las hace cumplir. Con un país pasa lo mismo. La fiesta es legítima, y debe serlo, pero sin orden y estructura no dura.

El Mundial 2026 será un gran acontecimiento en lo deportivo, turístico, económico y emocional, si bien conviene mirarlo con calma: México recibirá solo 13 de los 104 partidos, y los análisis más serios anticipan un impacto económico más acotado de lo que las cifras promocionales prometen. Entonces, la verdadera prueba de fuego para el país estará fuera de las canchas, en aquello que las cámaras no enfocan.

Estará en los aeropuertos desbordados, en el transporte obligado a una precisión que no es su costumbre, en los alrededores de los estadios donde la densidad humana lo complica todo.

En las redes digitales, en los protocolos de emergencia, en las tecnologías de vigilancia, en la capacidad real de las instituciones para actuar juntas. En restaurantes, bares y lugares de entretenimiento nocturno. En las calles por la madrugada. Ahí, en ese partido invisible, se jugará algo más duradero que cualquier marcador: la seguridad ciudadana.

Los mega eventos tienen una anatomía bien conocida. Junto con la celebración crecen los fraudes digitales, el robo de datos, las extorsiones, los delitos sexuales, la trata de personas.

Es un patrón documentado en cada Copa del Mundo, en cada Juego Olímpico, en cada evento de escala comparable. Luego entonces, el sistema de justicia tiene la obligación de leerlo con anticipación y moverse antes de que ocurra el daño.

Esa anticipación es el verdadero indicador de éxito. Una niña que llega sana a casa. Una mujer que recorre el estadio sin sobresaltos. Un visitante que recibe orientación y confianza. Una familia que guarda el recuerdo intacto. Una autoridad que actúa con eficacia y dentro de sus límites. Esos son los logros que el evento debe dejar, aunque ningún medio los transmita en vivo.

La responsabilidad también es privada. Estadios, hoteles, plataformas, transportistas, organizadores: todos forman parte del mismo sistema. Donde hay riesgo previsible, hay deber de cuidado.

La seguridad a esta escala se construye en los detalles que parecen menores: el diseño de una salida, la capacidad real de un recinto, el protocolo que alguien tomó en serio antes de que hiciera falta.

El Mundial pasará. Los goles, los festejos, alguna derrota épica quedarán en la memoria, como quedan las cosas que emocionan. Pero lo que trascenderá de verdad será qué instituciones salieron fortalecidas, qué protocolos resistieron, qué se aprendió sobre seguridad, dignidad y convivencia.

Organizar un Mundial es como cobrar un penal. La portería está ahí, la oportunidad es nítida. Pero la diferencia entre el gol y el fallo no se decide en el momento del disparo. Se decide en todo lo que se hizo antes de llegar al punto.