El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, “el jefe de jefes”, consiguió algo que ningún otro capo mexicano —como “El Chapo”, “Caro Quintero” o “La Tuta”— logró: registrar y obtener con todos los requisitos de la ley, su nombre completo como marca comercial ante el gobierno mexicano.

En 2019, pese a estar recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, solicitó por medio de su abogado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la concesión de las marcas “Miguel Felix Gallardo” y “Don Miguel Ángel Félix Gallardo”.

En los expedientes se detalla que el 7 de junio de 2021, tras estudiar la solicitud, el IMPI decidió entregar concesión de la marca del nombre del narcotraficante hasta 2029 para comercializarla en diversas mercancías.

Este domingo, Miguel Ángel Félix Gallardo falleció alrededor de las 14:00 horas en Guadalajara, Jalisco, a causa de una falla multiorgánica.

Carta “el jefe de jefes”

Destaca que las solicitudes entregadas al IMPI incluyen una carta poder firmada el 27 de mayo de 2019 por Miguel Ángel Félix Gallardo, en donde le otorga un poder a Abraham Rincón Ramírez para que en su nombre y representación llevara acabo las gestiones necesarias ante ese instituto para la adquisición, constitución, conservación y defensa de sus derechos de propiedad intelectual.

La carta poder fue firmada por María Delia Félix Medina y José Luis Félix Leyva como testigos, familiares del narcotraficante.