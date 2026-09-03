El Niño amenaza a 162 millones de menores de edad

Según Unicef más de 162 millones de niños, más de dos tercios de todos los menores de África Oriental y Meridional, viven en zonas expuestas al impacto del fenómeno de El Niño de 2026/2027, que se está intensificando.

La sequía cada vez más grave, las temperaturas extremas y las inundaciones amenazan la alimentación, la salud, el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento, la educación y la seguridad de los niños. Las previsiones indican que existe un período limitado, pero crucial, para actuar antes de que se manifiesten las consecuencias más graves.

“La amenaza que representa El Niño está aumentando y los riesgos para los niños ya son evidentes”, declaró Etleva Kadilli, directora regional de Unicef para África Oriental y Meridional.

“En la región, los niños enfrentan inseguridad alimentaria e hídrica, servicios de salud sobrecargados e interrupciones en su educación. Además, las graves perturbaciones climáticas corren el riesgo de llevar al límite tanto a los niños como a los sistemas de los que dependen”, agregó.

Las evaluaciones de Unicef muestran riesgos urgentes y superpuestos para los niños en Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malaui, Mozambique, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabue. En Somalia, por ejemplo, en el peor escenario, las inundaciones podrían afectar directamente a hasta 2.5 millones de personas, provocar desplazamientos y dificultar el acceso de los niños a alimentos, atención médica, agua potable y educación.

Actualmente menos del 1 % de la ayuda humanitaria internacional se destina a acciones preventivas.