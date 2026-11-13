El Niño golpeará a México con frío, calor y sequía

México enfrentará un invierno con temperaturas por debajo del promedio, principalmente en el norte, seguido de una primavera con calor extremo y posibles sequías en 2027 debido al fenómeno de “El Niño”, que podría alcanzar su mayor intensidad entre finales de este año y el primer semestre del próximo, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con el Reporte Técnico No. 1. Seguimiento del evento de “El Niño” 2026-2027, elaborado por especialistas de la universidad y organismos federales, el fenómeno también podría provocar lluvias extremas en el noroeste, una reducción de las precipitaciones en el centro-sur y sureste del territorio nacional, así como un incremento de incendios forestales y ondas de calor.

Consecuencias ya comienzan a sentirse

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, explicó que las consecuencias del fenómeno ya comienzan a sentirse y podrían intensificarse durante los próximos meses, por lo que llamó a tomar previsiones en materia de abastecimiento de agua, agricultura, salud y protección civil.

La investigadora Alejandra Straffon Díaz señaló que los antecedentes de estos fenómenos muestran una mayor frecuencia de ondas de calor durante la primavera, reducción de lluvias en el centro y sureste del país, así como condiciones favorables para precipitaciones extremas en el noroeste durante los primeros meses del año.

A estos efectos se suman el calentamiento del Pacífico mexicano, un mayor riesgo de incendios forestales, posibles sequías y condiciones que pueden favorecer la formación de huracanes.

El subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandro Jair García Jiménez, informó que las anomalías de temperatura asociadas con “El Niño” superaron los dos grados Celsius desde julio y alcanzaron 2.7 grados en septiembre, el valor más elevado registrado, según los datos presentados.

Por su parte, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, advirtió que “El Niño” modificará las temperaturas, las corrientes de viento y los patrones de lluvia en distintas regiones del planeta, con repercusiones en las actividades económicas.