El país abre Cámara de Comercio en Japón

Como parte de su primera visita a Japón, el canciller Roberto Velasco Álvarez se reunió en Tokio con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Moteg, con quien reforzó las relaciones bilaterales de México y su país.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que, después de conversar con el ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria, Kei Takagi, su titular lanzó la Cámara de Comercio mexicana en Japón, que será ocupada por un mexicano.

“El establecimiento de esta cámara representa un paso importante en la relación económica y trabajará de cerca con la SRE para promover las exportaciones mexicanas y atraer nuevas inversiones al país”, comentó.

Junto a su homólogo, Velasco Álvarez dio seguimiento a tres iniciativas prioritarias: la eventual celebración de la primera sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel en 2027; la instalación de una comisión de expertos en la relación bilateral; y el proyecto conjunto que ambos países desarrollan para atender el sargazo en el mar Caribe.