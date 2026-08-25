El país capta 34.9 mil mdd de inversión extranjera

De enero a junio del 2026 la economía mexicana recibió 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), cifra 2.1 % mayor al monto que se recibió en el mismo período del año pasado, dijo la Secretaría de Economía.

Sin embargo, en este primer semestre las nuevas inversiones solamente representaron el 7.8 % del total; la mayor cantidad de capital foráneo se trató de reinversión de utilidades, con el 88.5 % del total captado.

El principal inversionista en México fue Estados Unidos con 48.2 % del total, es decir, 16 mil 871 millones de dólares. En segundo lugar, estuvo España con el 14.2 % del total; le siguió Canadá con 5 %, Australia 4.9 % y Alemania 4.7 %.

Las cinco economías anteriores “representan el 77 % del flujo total de IED recibido por México al cierre del primer semestre de 2026. Estados Unidos y Canadá concentraron 53.2 %, lo que es reflejo de la profunda integración de las cadenas de valor en América del Norte”, dijo la secretaría en un comunicado.

Los principales sectores productivos a los que se destinaron las inversiones en el primer semestre del 2026 fueron la manufactura, que captó el 38.6 % de los 34 mil 968 millones de dólares.

En segundo lugar estuvieron los servicios financieros y de seguros con 29 % del total, lo que tuvo que ver con la llegada de 10.9 % más inversiones que el primer semestre del 2025.

En tercer sitio están transporte, correos y almacenamiento, que cuadruplicó el monto del mismo período del año pasado al captar 7.6 % del total.

En cuarto y quinto lugar estuvieron la construcción con 6.8 % y minería con 5.7 %, respectivamente.