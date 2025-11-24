El país registra por día más de 290 mil ciberataques

México registró 108 millones de ciberataques en los últimos 12 meses, un promedio de 297 mil por día, reveló la firma de ciberseguridad Kaspersky.

De acuerdo con el reporte “Panorama de Amenazas” hecho por la compañía, lo anterior convierte al país en un epicentro de actividad maliciosa, destacando el sector industrial y gubernamental como los más afectados.

También señala que el gobierno es el más atacado en América Latina, concentrando 41.88 % de los incidentes, seguido por otros sectores, con 19.30 %. Según Kaspersky, las principales amenazas detectadas son el troyano y el adware.

En el primer caso, éstos se caracterizan por ser programas maliciosos que se hacen pasar por software y que se encargan de robar información tanto personal como financiera.

En el caso del adware, funciona a través de la publicidad que satura la pantalla del equipo, lo cual hace que las personas accedan, dándoles entrada a su información personal para fraudes más peligrosos.