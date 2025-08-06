El país se mantiene como el principal socio de EE.UU.

A pesar de los aranceles al acero, aluminio y automóviles, en el primer semestre del 2025, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos (EE.UU).

El monto de las exportaciones mexicanas también mantiene a México como el proveedor más importante del mercado estadounidense.

De enero a junio EE.UU. compró 264 mil millones de dólares de productos mexicanos, lo que significó el 15 % del total de importaciones.

Lo que dejó a nuestro país lejos del segundo y tercer lugar, ya que el 11.2 % de las importaciones que realizó la Unión Americana en la primera mitad de este año provinieron de Canadá y el 9.5 % de China.

En esos seis meses de este año, la economía estadounidense exportó e importó 2 mil 843 millones de dólares con todo el mundo, de ese monto con México 432.6 mil millones de dólares. Este intercambio de bienes se registra a pesar del 25 % de arancel que impuso la Casa Blanca desde el 4 de marzo a productos mexicanos que no cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados unidos y Canadá (T-MEC).