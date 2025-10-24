El papa León XIV y el rey Carlos III rezan juntos

El papa León XIV y el rey Carlos III del Reino Unido protagonizaron este jueves un encuentro sin precedentes en el Vaticano, en el marco de la visita de Estado de los soberanos británicos, que incluyó una oración conjunta en la Capilla Sixtina y una celebración ecuménica en la Basílica de San Pablo Extramuros.

El rey, que también es cabeza de la Iglesia anglicana, rezó junto al pontífice en una ceremonia que no tenía antecedentes desde la Reforma anglicana, hace más de cinco siglos.

La oración fue guiada por el papa León y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, con la participación de tres coros: el de la Capilla Sixtina, el de San Jorge del Castillo de Windsor y el coro infantil de la Capilla Real de Saint James Palace.

Tras la ceremonia, ambos líderes se trasladaron a la Sala Regia, donde se reunieron con representantes de organizaciones y empresas dedicadas a la protección del medio ambiente, una causa compartida por el Vaticano y la Corona británica.