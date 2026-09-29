El papa pide tomarse en serio los peligros de la IA

El papa León XIV dijo el lunes que las advertencias apocalípticas sobre la inteligencia artificial “deben tomarse en serio”, ya que no son “noticias falsas”, aunque señaló que no está “en estado de pánico”.

“Si alguien me preguntara: ¿estás en estado de pánico? No, no lo estoy. Duermo por las noches”, declaró a los periodistas en el avión de regreso al Vaticano tras su visita a Francia.

Pero “sí creo que las preocupaciones planteadas por muchos de los expertos, especialistas en IA, deben tomarse en serio”, afirmó.

Durante su visita apostólica a Francia, el papa estadounidense repetidamente advirtió sobre la necesidad de proteger a la humanidad ante la IA.

“Para no perder nuestra humanidad en medio del ‘paraíso de máquinas’ que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, es urgente que formemos mentes en el discernimiento ético”, dijo León XIV en un discurso el viernes en París.

El debate sobre los riesgos asociados a esta tecnología se han intensificado en los últimos meses, impulsados por varios incidentes y advertencias de profesionales de la industria.