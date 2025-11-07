El papa recibe al presidente de Palestina

El papa León XIV recibió este jueves en audiencia a Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en el Palacio Apostólico Vaticano, coincidiendo con el décimo aniversario del Acuerdo General entre la Santa Sede y el Estado de Palestina (26 de junio de 2015).

“Durante la cordial conversación, se destacó la urgente necesidad de brindar asistencia a la población civil en Gaza y de poner fin al conflicto, buscando la perspectiva de una solución de dos Estados”, informó la Santa Sede.

“El encuentro, desarrollado en un clima cordial, permitió a ambas partes reflexionar sobre los avances y desafíos que han surgido en la última década desde la firma del acuerdo”, destaca el comunicado del Vaticano.

Uno de los puntos centrales de la conversación “fue la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil continúa sufriendo las consecuencias del conflicto”, añade.

El papa y Abbas “coincidieron en la urgente necesidad de proporcionar asistencia humanitaria inmediata y en la importancia de trabajar para el fin de las hostilidades, reafirmando la relevancia de la solución de dos Estados como camino viable para alcanzar una paz duradera en la región”, afirma la nota.