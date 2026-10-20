El papa y Zelensky dialogan pedido de ayuda

Ayer lunes, León XIV mantuvo una conversación telefónica con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Durante la conversación, el pontífice recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y se refirió a la solicitud de una tregua humanitaria ya presentada al presidente de la Federación Rusa.

El santo padre expresó su esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita la llegada de ayuda alimentaria y médica para civiles, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil, así lo informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.