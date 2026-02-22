El Pentágono traslada por aire un reactor nuclear

El Pentágono y el Departamento de Energía de Estados Unidos trasladaron por aire por primera vez un pequeño reactor nuclear desde California hasta Utah, lo que demuestra, según afirman, el potencial de Estados Unidos para desplegar rápidamente energía nuclear para uso militar y civil.

El vuelo de casi 1.126 kilómetros (700 millas), realizado el fin de semana pasado, en el que se transportó un microrreactor de cinco megavatios sin combustible nuclear, pone de relieve el impulso del gobierno del presidente Donald Trump por promover la energía nuclear para ayudar a satisfacer la creciente demanda de electricidad por parte de los centros de inteligencia artificial y de datos, así como para su uso por el ejército.

El secretario de Energía, Chris Wright, y el subsecretario de Defensa, Michael Duffey, quienes viajaron con el reactor construido por una empresa privada, elogiaron el viaje del 15 de febrero en un avión militar C-17 calificándolo como un avance para los esfuerzos de Estados Unidos por acelerar la concesión de licencias comerciales para los microrreactores, que forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Trump por remodelar el panorama energético del país.

Nuevo énfasis en la energía nuclear

Trump apoya la energía nuclear —una fuente de electricidad libre de carbono— como una fuente energética confiable, aun cuando ha sido ampliamente hostil a las energías renovables y prioriza el carbón y otros combustibles fósiles para producir electricidad.

Los escépticos advierten que la energía nuclear plantea riesgos y sostienen que los microrreactores podrían no ser seguros ni viables y no han demostrado que puedan satisfacer la demanda a un precio razonable.

El presidente firmó el año pasado una serie de órdenes ejecutivas que permiten que Wright apruebe algunos diseños y proyectos de reactores avanzados, quitándole autoridad a la Comisión Reguladora Nuclear, un organismo independiente que ha normado la industria nuclear de Estados Unidos durante cinco décadas.