El peso gana 0.41 % frente al dólar

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.29 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.41 % o 8 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la divisa nacional liga ocho sesiones de ganancias frente al billete verde, para ubicarse en su nivel más fuerte desde el 23 de julio de 2024.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.78 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32 % o 6 centavos por debajo del cierre del lunes.

La apreciación del peso ocurrió a la par de una caída del dólar estadounidense de 0.65 % de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) recortará la tasa de interés en 25 puntos base hoy miércoles 17 de septiembre.

Históricamente, cuando la Reserva Federal ha recortado la tasa en línea con la expectativa, el peso se ha depreciado ligeramente posterior al anuncio, debido a la toma de utilidades del mercado. Esto último se debe a que el tipo de cambio ya se ha ajustado en base a las expectativas del mercado de forma anticipada y la confirmación del recorte genera una corrección al alza en el tipo de cambio.

El mercado también estará sensible a los comentarios que haga Donald Trump respecto a la política monetaria, previos y posteriores al anuncio de la Reserva Federal.

El mercado de capitales cerró la sesión a la baja entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró un retroceso de 0.27 %; el Nasdaq Composite mostró una pérdida de 0.07 %; mientras que, el S&P 500 bajó 0.13 %.

En Europa, el STOXX 600 registró una contracción de 1.14 %. El DAX alemán mostró una disminución de 1.77 %; por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió ligeramente 0.88 %.

Cabe recordar que este martes la Bolsa Mexicana no operó debido al feriado del aniversario de la Independencia.

En el mercado de materias primas, el precio del oro cerró la sesión cotizando alrededor de tres mil 693 dólares por onza, lo que significó un alza de 0.46 %, en tanto que el precio del petróleo WTI de referencia para el crudo mexicano terminó en 64.52 dólares el barril, con un repunte de 1.93 %, hilando tres jornadas al alza.