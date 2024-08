El peso puede resistir un poco más, dice AMLO

López Obrador afirmó que aún tienen un “margen de protección” ante incremento del dólar. Cortesía

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tienen reservas con las que pueden resistir un poco más ante la caída del peso, que casi llega a los 20 pesos por dólar.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que aún tienen un “margen de protección” ante este incremento.

“No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Por supuesto, somos vecinos de Estados Unidos. Hay integración económica y afecta a todo el mundo, en Japón, en todos lados”, aseguró.

“Pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Y lo otro que nos ayuda, es que todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto”, expresó.

Expuso que a finales de la semana pasada comenzó una situación de inestabilidad en los mercados, atribuida al crecimiento del desempleo en Estados Unidos.

“En cuanto al tipo de cambio en los países, en el caso de México hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero se incrementó hasta más de 19 pesos por dólar. Esto no había pasado”, reconoció.

El presidente detalló que tienen reservas del Banco de México por 221 mil millones de dólares, lo cual es una cifra histórica.

“Esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia”, aseveró.

“Lo único que no me gusta eso de lunes negro. ¿Por qué no lunes blanco o de otro color?”, añadió.

Simulación de candidaturas se puede corregir

Y ante los reclamos de “candidatos indígenas falsos” o que no tienen vinculación con los pueblos originarios, dijo que esa simulación se puede corregir con la iniciativa que presentó al Congreso en materia electoral.

“Tener más cuidado para que los representantes de las culturas, los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos o sean auténticos, que no haya simulación.

“Eso se puede corregir hacia delante, ya pues estamos por finalizar el proceso electoral, ya están por llevar a cabo la calificación de las elecciones en el Tribunal Electoral, ya no podría legalmente nada, pero si hay una iniciativa de reforma a la ley electoral, y puede cuidarse que se cumplan los requisitos y que no haya falsedad”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El presidente dijo que también se tienen que cuidar el caso de los candidatos migrantes, mujeres, hombres y poder actuar con honestidad, que los partidos políticos cumplan.

Alista otra gira con Sheinbaum

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo fin de semana, junto con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, viajarán a Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit como parte de los trabajos de transición.

Dijo que en Chihuahua visitará Ciudad Juárez, donde inaugurarán un hospital del IMSS y en Los Cabos, Baja California Sur, un hospital del Issste.

“Vamos a inaugurar el hospital de Culiacán (Sinaloa) y vamos a estar también en Tepic, Nayarit; el fin de semana próximo vamos a hacer una evaluación de todo el Plan Tepic, son muchas obras”, señaló.

Así, la novena gira de trabajos de transición de gobierno será por el norte de México.

El presidente dijo que solo les faltará recorrer Colima, Michoacán, Jalisco y Nuevo León, para concluir sus recorridos por las 32 entidades del país.

Dos Bocas producirá en 15 días el 20 % de las gasolinas

Finalmente, el mandatario adelantó que en 15 días, con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, se producirá el 20 % de las gasolinas que se consumen en el país.

“Ya ayer la refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente, y espero que, en una semana, 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.