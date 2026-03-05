El peso y la BMV protagonizan remontada

Tras las fuertes caídas registradas el martes por la guerra en Medio Oriente, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lograron este miércoles un repunte importante, en jornada de ganancias a escala internacional.

El dólar terminó en 17.59 pesos en su cotización al mayoreo, de acuerdo con la agencia Bloomberg, lo que significó una recuperación de 11 centavos para la moneda nacional.

En Banamex, el billete verde cerró a la venta en 18.02 unidades, es decir, una mejoría de 12 centavos favorable al peso.

La BMV repuntó 2.91 %, para impulsar a su Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hasta 70 mil 428.03 unidades.

“El mercado de capitales cerró con ganancias a escala global. En Estados Unidos los índices avanzaron”, dijo la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico de Grupo Financiero Actinver, apuntó que con el movimiento del martes el rendimiento del mercado mexicano en lo que va del año se ubicó en 9.42 %.