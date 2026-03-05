El petróleo subió en los mercados asiáticos

Los precios internacionales del petróleo prolongaron el miércoles su tendencia alcista en los mercados asiáticos, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

La tensión en la zona ha generado inquietud entre inversionistas por el posible impacto en el suministro global de crudo y gas natural licuado.

Hacia las 04:00 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia internacional, registraba un incremento de 1.04 %, al ubicarse en 82.25 dólares. La jornada previa, el Brent había superado los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

En paralelo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaba 0.55 %, hasta los 74.97 dólares, luego de haber cerrado el martes con una ganancia superior al 4 %.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo, permanece con el tráfico marítimo paralizado, lo que incrementa los temores de una interrupción prolongada en el suministro energético.