El Plan Michoacán ha dado resultados: Sheinbaum

Desde Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se están logrando resultados en materia de seguridad y el Gobierno de México va a estar cerca de los michoacanos en todos los sectores a través de la atención a las causas.

“Y por eso, en el Plan Michoacán decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja. Aumentar la electrificación en todo el estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable; más preparatorias en todo el estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los Planes de Justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas.

“Y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán y al mismo tiempo fortaleciendo la Estrategia de Seguridad y va a ir dando resultados. Estoy convencida de ello”, informó tras encabezar la entrega de tarjetas de programas para el Bienestar en Lázaro Cárdenas.

Estrategia Nacional de Seguridad

En materia de seguridad, destacó la importancia de la atención a las causas, como primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, y recordó que desde el inicio de su gobierno han disminuido en 40 % el promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Recordó que después de 36 años de gobiernos neoliberales, la Cuarta Transformación logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos, gracias al aumento de 150 % del salario mínimo en los últimos ocho años, así como la entrega de programas para el Bienestar, que para este 2026 tendrán un presupuesto histórico de un billón de pesos.

Refirió que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se aumentaron tres nuevos programas sociales: la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. Para el caso de Michoacán, resaltó la Beca Gertrudis Bocanegra para el transporte de estudiantes universitarios.

Aprovechó para saludar a los michoacanos que viven en Estados Unidos y reiteró la postura del Gobierno de México de trabajar en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, sin subordinación y con la garantía de que la independencia y soberanía de la patria no están en negociación.

Llamado a EE. UU. de atender consumo de fentanilo

En medio de las amenazas al país por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar, subrayó que la relación bilateral debe basarse en la coordinación y la colaboración, pero con pleno respeto a la soberanía nacional.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, reiteró.

Sheinbaum rechazó que el uso de la fuerza sea la vía para enfrentar el problema del narcotráfico y destacó los resultados de la estrategia que se ha implementado en México.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados. Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos, por el trabajo que se ha estado haciendo”, señaló.

No obstante, enfatizó que el combate del consumo del fentanilo no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención del consumo de drogas.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, dijo.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a las autoridades de Washington.

“Que quede claro siempre, y así va a actuar su presidenta, eso no tengan la menor duda: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, concluyó.