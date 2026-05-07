El PRI está en el basurero de la historia: Montiel

La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, reaccionó a la petición del líder del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro Moreno, para que Estados Unidos declaré a Morena como “organización terrorista”.

En redes sociales, Montiel comentó que dicha solicitud está “disfrazada” de intervención extranjera. Agregó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) representa al entreguismo y a una campaña en contra de la soberanía nacional.

“La mafia del poder, encabezada por Alejandro Moreno, presidente del PRI, el partido más repudiado de México, acusa en Estados Unidos a nuestro movimiento, que ha sido el más votado de la historia y el único que ha trabajado por los más pobres.

“Lo suyo es una solicitud disfrazada de intervención extranjera; de ese tamaño es su desesperación. Representan el entreguismo y una campaña permanente contra la soberanía nacional. Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca van a salir”, comentó Montiel.

Este miércoles, Moreno informó que había presentado una solicitud ante los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro estadounidenses donde pide que Morena sea declarada como organización terrorista, sustentada en supuestas relaciones con el crimen organizado.

Alito solicitó al INE quitar registro a Morena

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una solicitud con la finalidad de que le retire el registro a este partido político, debido a que se convirtió en un “narco partido”, también solicitó formalmente al Departamento de Estado, al de Justicia y al del Tesoro de Estados Unidos que Movimiento de regeneración Nacional (Morena) sea declarado “organización terrorista”.

En conferencia de prensa, el dirigente priista explicó que ambas peticiones se sustentan en los “claros y evidentes” vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado.

Exigió nuevamente que el gobierno mexicano entregue a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros ocho funcionarios y exfuncionarios reclamados por Estados Unidos, porque de lo contrario “van a venir por ellos y se los van a llevar”.