El Primito, líder de un cártel en Tamaulipas

Aunque todavía no ha sido detenido por las fuerzas de seguridad federal, César Morfín Morfín, “El Primito”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tamaulipas, tramitó un amparo para evitar su extradición a los Estados Unidos (EE.UU.), país que lo requiere por tráfico de drogas y huachicol por la llamada frontera chica.

En la mira por el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, el año pasado, “El Primito” solicitó el martes 13 de octubre la protección de la justicia al juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, contra la orden de detención con fines de extradición que atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, el juez se declaró incompetente para conocer del asunto, mismo que se turnó al juez Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, que aún no pronuncia respecto a la aceptación o no de la inhabilidad planteada.

¿De qué se le acusa a “El Primito”?

Según agencias de seguridad de EE.UU. como la DEA, al “Primito” se le atribuye el transporte, importación y distribución de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, hacia el país vecino.

También la importación de precursores químicos de fentanilo y metanfetamina procedentes de China.