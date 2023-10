El pueblo no quiere regresar al pasado, refleja encuesta

La virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la encuesta que le da una ventaja de 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, aspirante que se convertirá en la candidata del Frente Amplio por México (FAM).

“Esto demuestra que el pueblo no quiere regresar al pasado”, señaló la exjefa de Gobierno sobre la más reciente encuesta nacional en vivienda de Buendía & Márquez para El Universal.

Entrevistada por varios medios después de encabezar una asamblea informativa en Chilpancingo, Guerrero, la virtual candidata presidencial de Morena y sus aliados puntualizaron que lo que la encuesta muestra es que los mexicanos respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Más que un asunto personal es un asunto de proyectos. Yo lo he dicho en todos lados, el pueblo de México está con la transformación, el pueblo de México no quiere regresar al pasado, y eso es lo que muestra la encuesta, que el movimiento va muy bien y que la gente no quiere regresiones al pasado. Eso es lo que dice la encuesta”, remarcó.

Mencionó que el gran tema es lo que representan las personas que buscan competir por la Presidencia de la República.

“En mi caso, lo que representamos es la continuidad de la transformación y ustedes han visto, no solamente es un asunto de quienes son parte del movimiento. Es un asunto masivo, de que el pueblo de México quiere así, pero además hay muchísimas personalidades que se están sumando, artistas, académicos, empresarios, empresarias por todo el país; entonces, este es un movimiento que ya no se puede parar”, puntualizó.