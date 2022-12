El pueblo respalda mi proyecto de transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hoy en México sí hay una politización en la población. Cortesía

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hoy en México sí hay una politización en la población y respaldo a su proyecto de transformación.

En la conferencia de prensa, López Obrador expresó que en el país "existe diálogo, hay polémica, pero no pasa de eso". "No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente", sostuvo el mandatario en Palacio Nacional. "Como nunca, hay millones de mexicanos y mexicanas conscientes. Esto es el proceso nuevo, del todo nuevo", aseguró.