El pueblo respalda mi proyecto de transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hoy en México sí hay una politización en la población y respaldo a su proyecto de transformación.

En la conferencia de prensa, López Obrador expresó que en el país “existe diálogo, hay polémica, pero no pasa de eso. No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo, tenemos el respaldo de la gente”, sostuvo el mandatario en Palacio Nacional.

“Como nunca, hay millones de mexicanos y mexicanas conscientes. Esto es el proceso nuevo, del todo nuevo”, aseguró.

“Yo creo que nuestros adversarios deben de tomar en cuenta la opinión de la gente, ese es su principal problema; desprecian al pueblo y creen que el pueblo es menor de edad, que el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más, es un problema serio de clasicismo, racismo”, mencionó el presidente.

Continuando con el tema destacó que entre el sector privado y empresarial hay además sectores que no están de acuerdo con el bloque opositor y su agenda.

“Claro que hay empresarios en México muy inteligentes, cómo se van a dejar ‘representar’ por el bloque opositor”, añadió.

Y finalizó argumentando que solo quienes participaron en la marcha que encabezó el domingo en la Ciudad de México respaldan su proyecto y que la oposición debería tomar en cuenta que su gobierno tiene el apoyo de diversos sectores de la población, incluidos la clase media y el sector empresarial.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió la encuesta semanal elaborada por una empresa estadunidense donde se presenta el nivel de aceptación de la ciudadanía a 22 mandatarios del mundo, donde permanentemente el Ejecutivo mexicano se ha mantenido en el segundo sitio, con 71 %, únicamente por debajo del primer ministro de India, Narendra Modi, que alcanza el 76 %.