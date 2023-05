El pueblo sabrá decidir en torno a elección en Edoméx

Desde las instalaciones de Palacio Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que el proceso electoral en el Estado de México “será limpio y libre porque ahora el pueblo está muy avispado”.

Indicó que tanto en el estado de México como en todo el país el pueblo “está muy avispado”, por eso afirmó: “estoy seguro de que se va además a garantizar que la elección sea limpia, sea libre y que los ciudadanos salgan a votar, que participen, que el voto pues es secreto, es lo que le dicta a cada quien su conciencia y tener confianza.

“Claro, cuando hay elecciones y se está en las vísperas hay mucho nerviosismo, pero tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mucha pieza”.

López Obrador subrayó que el grupo “conservador” tiene un gran problema: no escucha ni considera en sus plataformas políticas, discursos ni argumentaciones a la ciudadanía.

“El otro día estaba viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes (el panista Santiago) Creel, dirigiéndose a mí: ‘Escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno nos tocas a todos, y no vas a poder…’, ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo”, expresó.

Por ello, el jefe del Ejecutivo Federal invitó a sus opositores a hablarle a la gente: “Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ese es su problema principal. Son muy clasistas y racistas, además de corruptos”.

Tren Maya

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, de manera preliminar, que en seis años una vez que entre en operación el Tren Maya comenzará a dejar utilidades y a recuperar su inversión.

Inicialmente se tenía previsto que el Tren Maya, que conectará cinco estados del sureste mexicano, costaría 120 mil millones de pesos, pero hasta el año pasado las estimaciones señalaban que la obra necesitaría más de 290 mil millones de pesos.

“De acuerdo con las estimaciones todavía preliminares, en seis años, va a empezar a tener utilidades toda esa inversión, en seis años, porque es un proyecto muy rentable en términos económicos”, dijo López Obrador.