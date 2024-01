El pueblo tiene la última palabra: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente está cansada de la corrupción y advirtió que “el pueblo tiene la última palabra”, por lo que confía en que su movimiento triunfe de nuevo este año.

De cara al proceso electoral del 2 de junio, declaró: “La gente está muy conforme con el proceso de transformación, y eso lo pueden constatar (…) Creo que vamos a seguir avanzando, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación, es muy probable que nos siga yendo bien”.

Ante la pregunta sobre si la elección presidencial ya está definida, respondió: “No se puede decir eso en una democracia porque la última palabra la tiene el pueblo, la tienen los ciudadanos; pero sí, la gente no quiere la corrupción”.

A la par, acusó que 2024 abrió con una campaña mediática en su contra por parte de los opositores, con el objetivo de perjudicar a Morena, acotando “No les función”.

Sin mencionar nombres, López Obrador refrendó su confianza que entregará la banda presidencial a la candidata que sea “puro corazón y muy honesta la persona, muy trabajadora, muy inteligente, con más nivel académico que yo, mucho muy preparada la persona”.

Remarcó que la oposición ha aprovechado el inicio de este año de elección presidencial para lanzar una campaña mediática contra él y su gobierno, que incluyó la exaltación de hechos violentos en Tabasco y Guerrero, así como la difusión de que el costo gasolina estaba arriba de 28 pesos por litro.

Pide a Sanjuana Martínez que pruebe acusación

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, que presente pruebas de su acusación de que le pidieron 20 % de la liquidación de los trabajadores de la agencia para destinarlos a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

Así también, López Obrador celebró que Movimiento Ciudadano ya tenga candidato presidencial.

Se trata del diputado Jorge Álvarez Máynez, quien este martes fue anunciado como representante de dicho partido para participar en la elección presidencial.

“Lo celebro, que tengan candidato, el partido de Movimiento Ciudadano”, refirió el titular del Ejecutivo.