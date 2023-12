En la mañanera del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la oposición no crece debido a que no ha entendido que la ciudadanía ya no permite la manipulación, el engaño.

“No han entendido los reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos”, señaló.

“Por mucho control que haya de los medios, por mucha manipulación que puedan ejercer a través de los medios los corruptos antidemocráticos, ya no funciona, eso ya no tiene un efecto. Ese es el problema de algunos, por eso no hay una oposición creciente porque no hay querido entender que ha habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo”, expresó.

Aseveró que ya no se puede mentir a la ciudadanía, “eso es lo que ya no les funciona”.

Por ello, se pronunció porque haya acuerdos en el tribunal electoral y se logre establecer una verdadera democracia.

“Donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes. Eso nos ha hecho falta, no es exagerado sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde”, agregó el jefe del Ejecutivo.

Pese a ello, el titular de la Federación afirmó que se va avanzando y quedará el hábito democrático entre la ciudadanía.

“La cultura democrática, eso va a ser una herencia para las nuevas generaciones. Eso es lo que deben estar pensando todas las autoridades electorales, en eso”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la polémica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, López Obrador evitó pronunciarse en ese sentido y expresó únicamente que se debe entender que el pueblo ya no permite la manipulación.

Mi hijo Andrés no es como Loret

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo Andrés López Beltrán, luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que un amigo cercano recibió contratos en Quintana Roo.

El titular del Ejecutivo rechazó conocer al amigo de su hijo: “¿Qué tiene que ver mi hijo? A ver, díganme ustedes. O sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda. O así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada. Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. Y un escándalo mayor”.