El que la hace la paga: Lemus tras captura de alcalde

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, aseguró que su gobierno va a actuar “con mucha responsabilidad”, tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, por estar relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras asistir a la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, el gobernador Lemus respaldó plenamente la actuación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la propia presidenta Sheinbaum.

“Sin importar colores partidistas, han hecho valer distintas denuncias que se habían presentado en contra del alcalde de Tequila.

“No podemos tomar esto como una bandera partidista ni mucho menos; hay que actuar de verdad con una responsabilidad democrática y de justicia”, dijo Lemus.

Indicó que la responsabilidad de su gobierno está en dar gobernabilidad, seguridad y tranquilidad al municipio de Tequila y a sus habitantes.

Mencionó que ha estado en coordinación con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, sobre el caso, además que envió elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal a Tequila.

Desconoció si otros alcaldes están ligados al CJNG y advirtió que si hay algún otro caso, “el que la hace la paga”.

Rechazan perfiles como el del alcalde de Tequila

Por otra parte, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, expresó su rechazo a perfiles como el del alcalde de Morena de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por sus presuntos nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Castro Cosío declaró que quien vaya teniendo responsabilidades y sea arropado por Morena, tienen que salir del movimiento.

La última publicación en redes de Diego Rivera

Antes de ser capturado durante la llamada Operación Enjambre, el edil de Tequila se mantuvo activo en redes sociales, donde compartió contenido relacionado con actividades de su gobierno municipal.

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje con motivo del Día de la Candelaria, en el que informó que su administración repartió más de 10 mil tamales en colonias. En la publicación agradeció a los habitantes y destacó la cercanía de su gobierno con la población.

Otra de sus publicaciones recientes fue en Facebook, donde difundió imágenes de las llamadas Jornadas de Bacheo, asegurando que su gobierno continuaba con trabajos de mejora en caminos y vialidades.