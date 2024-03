“El que nada debe, nada teme”, responde AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) el listado de todos sus candidatos.

“El que nada debe, nada teme. ¿Si no están involucrados por qué los van a hacer a un lado?, señaló en su mañanera de este viernes.

A pregunta expresa sobre la difusión de videos en los que presuntos miembros de grupos del crimen organizado se han deslindado de personajes políticos en medio del contexto electoral.

El mandatario señaló que diversos personajes de la opinión pública han manifestado su extrañeza ante la aparición de estos materiales audiovisuales y calificó que el manejo que se le está dando en medios tiene un alto nivel “de perversidad”.

Para el ejecutivo federal, estos comunicadores han señalado: “¡Qué barbaridad es la primera vez que un grupo de narcotraficantes sale a defender a un presidente! O sea, como tenemos supuestamente alianzas, vínculos, salen a defenderme, yo les pido que salgan a defenderme”.

En ese sentido, reconoció que en varios estados como Guerrero, Michoacán y otros puntos del país “hay grupos (del narcotráfico) y se enfrentan entre ellos. Entonces, van a seguir seguramente declarando, si alguien está involucrado, pues van a aparecer pruebas, y entonces quién tiene relaciones de complicidad con la delincuencia organizada o con la delincuencia de cuello blanco, pues es un presunto encubridor, cómplice o también delincuente, y eso ya cae en la esfera del derecho penal”.

López Obrador subrayó que si tiene antecedentes penales, un candidato no puede, independientemente de lo moral, legalmente ser elegible.

“Cuando yo dirigía Morena, pedimos a la Procuraduría (General de la República), y a todas las instancias, le mandamos la lista de los candidatos, que es lo que creo que deben hacer los partidos, es una recomendación. A ver, aquí están todos los candidatos, no basta con la carta de no antecedentes penales, y así ya no hay ningún problema”, planteó.

-Aunque haya esos señalamientos, pero si no se corrobora, si no se confirma, ¿no pierden estos derechos políticos?

-Sí, y además el que nada debe, nada teme, si no están involucrados ¿por qué los van a hacer a un lado? Claro que quisieran los del bloque conservador que no fuesen candidatos quienes no son de la simpatía de sus jefes, pero todos tenemos derecho de acuerdo a la Constitución a votar y ser votados.