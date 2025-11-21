“El R1”, el otro autor intelectual del asesinato de Manzo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el plan de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, bajo la orden de “R1”.

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Seguridad destacó que “El Licenciado”, detenido el miércoles en Morelia, es uno de los autores criminales de este hecho, pero no el único, y está identificado de esta manera por una razón.

“Es uno de los autores intelectuales, no quiere decir que sea el único. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos integrada en la carpeta de investigación, el grupo que comete el lamentable homicidio de Carlos Manzo”, mencionó.

García Harfuch indicó que “El Licenciado” planeó las rutas de escape y la logística de dónde iba a estar posicionado cada uno de los implicados y por dónde iban a salir.

García Harfuch indica que “El Licenciado” también es el autor material de este homicidio, pero destaca que el detenido menciona que existe otro actor intelectual que es quien recibió la orden de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de matar a Carlos Manzo.

El otro actor intelectual que aún no ha sido detenido está identificado como Ramón Ángel Álvarez “R1”; de quien la investigación a arrojado que organiza la célula delictiva y es jefe de plaza en otros municipios de Michoacán. Indica que “El Licenciado” declaró que “R1” es su jefe inmediato, dato que se sustenta con los mensajes encontrados en los celulares de los criminales.

Había más de tres “sicarios”

Sin dar un número exacto, Omar García Harfuch mencionó que fueron más de tres jóvenes que participaron en el homicidio, pues estaban distribuidos en el lugar de los hechos. Sobre la detención, “a ‘El Licenciado’ lo detuvieron cuando iba caminando por la calle, cerca de su domicilio”, indicó Harfuch al detallar que el operativo se llevó a cabo en la colonia Centro, de Morelia, Michoacán.

También informó sobre la detención de otro hombre, de quien no se ha dado a conocer su identidad, que participó en el homicidio al ayudar a escapar en un taxi a otro de los sicarios que estaban en el evento público donde asesinaron a Carlos Manzo.

García Harfuch indica que, si bien este hombre no participó de manera directa en el homicidio, sí ayudó al escape de los sicarios.

Un día antes, “sicarios” atentaron contra Manzo

Además, un día antes de su asesinato, el alcalde sufrió un atentado fallido por el mismo grupo criminal que ejecutó su homicidio, así lo reveló el secretario de Seguridad.

La información encontrada en los celulares de los implicados en el homicidio, los cuales fueron hallados y asegurados en el lugar y se convirtieron en pieza clave en esta investigación. García Harfuch reveló que el 30 de octubre pasado, el alcalde de Uruapan fue identificado por sus agresores cuando estaba en una gasolinería.

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y otro detenido junto a este el pasado 18 de noviembre (del que aún no se revela su identidad), los encargados de este homicidio no lograron ejecutarlo; la razón se desconoce, precisó el titular de la SSPC.